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11:04, 14 июня 2025Россия

Регион России из-за атак БПЛА снизил скорость мобильного интернета

В Татарстане временно снизили скорость мобильного интернета из-за атак БПЛА
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Татарстане снизили скорость мобильного интернета из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале республики.

В руководстве российского региона отметили, что в ночь на 14 июня в Татарстане действовал режим «Беспилотная опасность», который сняли утром. «В этот период могли наблюдаться перебои в работе мобильного интернета», — заметили в сообщении. Отмечается, что неудобства, связанные со снижением скорости мобильного интернета, носят временный характер.

Также заявили, что неудобства возникли из-за ограничений, которые вводятся для обеспечения безопасности граждан. «Все службы находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности жителей республики», — заключили представители властей Татарстана.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли комбинированную попытку атаки на Татарстан с помощью двух видов дальнобойных беспилотников. БПЛА типа «Лютый» и «Бобер» были уничтожены над Нижнекамском и Елабугой.

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