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16:00, 14 июня 2025Россия

В Тюмени умер глава военного центра «ВОИН»

Директор тюменского филиала центра «ВОИН» Игорь Ревякин ушел из жизни
Ольга Коровина

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава тюменского филиала центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» Игорь Ревякин ушел из жизни. Об этом сообщает официальная группа организации в социальной сети «ВКонтакте».

По информации источника, Ревякин скоропостижно скончался 14 июня, однако точная причина его смерти не называется. Известно, что церемония прощания состоится 17 июня, а похоронят россиянина на кладбище Червишево.

«Скончался наш наставник, руководитель, мотиватор и душа нашего филиала. Игорь Владимирович отдавал всего себя работе, был внимателен к каждому курсанту и сотруднику», — говорится в сообщении.

Игорь Владимирович несколько лет возглавлял тюменский филиал центра «ВОИН», который был создан по инициативе президента России Владимира Путина в 2022 году.

Ранее стало известно, что участник проекта «Время героев» попросил главу государства дать звание Героя России командиру роты посмертно.

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