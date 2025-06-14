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14:33, 14 июня 2025Культура

Звезда Мариинского театра напал на журналистов после драки с охранником

Солист Мариинского театра Григор Вернер напал на журналистов и разбил им машину
Ольга Коровина

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Солист Мариинского театра, австрийский актер Григор Вернер напал на съемочную группу телеканала «78». Видео с нападением артиста на машину журналистов опубликовал Telegram-канал СМИ.

По информации издания, изначально Вернер согласился прокомментировать вчерашний скандал: его обвинили в драке с охранником театра на Литейном в Санкт-Петербурге и угрозах с пистолетом в руках. Однако в итоге мужчина накинулся на сидящих в автомобиле журналистов и разбил лобовое стекло.

Григора пытались успокоить несколько мужчин. На опубликованных кадрах слышна речь пострадавших, которые обращаются по телефону в правоохранительные органы, пока актер пытается проникнуть в салон. Корреспондент вызвал полицию на место инцидента.

Ранее стало известно, что скрипача Большого театра Рустама Салейманова избили за просьбу не петь рэп. Конфликт случился в одном из караоке-клубов Москвы.

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