Звезда Мариинского театра напал на журналистов после драки с охранником

Солист Мариинского театра Григор Вернер напал на журналистов и разбил им машину

Солист Мариинского театра, австрийский актер Григор Вернер напал на съемочную группу телеканала «78». Видео с нападением артиста на машину журналистов опубликовал Telegram-канал СМИ.

По информации издания, изначально Вернер согласился прокомментировать вчерашний скандал: его обвинили в драке с охранником театра на Литейном в Санкт-Петербурге и угрозах с пистолетом в руках. Однако в итоге мужчина накинулся на сидящих в автомобиле журналистов и разбил лобовое стекло.

Григора пытались успокоить несколько мужчин. На опубликованных кадрах слышна речь пострадавших, которые обращаются по телефону в правоохранительные органы, пока актер пытается проникнуть в салон. Корреспондент вызвал полицию на место инцидента.

Ранее стало известно, что скрипача Большого театра Рустама Салейманова избили за просьбу не петь рэп. Конфликт случился в одном из караоке-клубов Москвы.