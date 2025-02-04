Артиста Большого театра избили в караоке

Скрипача Большого театра Рустама Салейманова избили за просьбу не петь рэп

Скрипача Большого театра Рустама Салейманова избили в караоке за просьбу не исполнять кальянный рэп. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash.

По данным источника, драка произошла в одном из московских заведений 2 февраля. Салейманов находился со своей компанией в отдельной кабинке, но обратился к посетителям из соседней комнаты с просьбой не включать кальянный рэп. Как сообщает Mash, конфликт перерос в драку, персоналу пришлось вызвать полицию.

Ранее солист Большого театра Василий Соколов прокомментировал новость о том, что он выдумал историю с отравлением водой, чтобы скрыть драку в баре от начальства. По его заявлению, отравление действительно было, и медики назначили ему лечение после госпитализации.