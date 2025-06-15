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03:46, 15 июня 2025Экономика

Экономист раскрыла реальную стоимость рубля

Экономист Сорокина заявила, что курс рубля близок к своей реальной стоимости
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сегодняшнее укрепление рубля вовсе не избыточное, как могли бы считать некоторые специалисты — он близок к своей реальной стоимости. Об этом рассказала директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина в беседе с агентством «Прайм».

По словам экономиста, последние три года показали, что экономика России выносливее, чем думали многие.

Сорокина подчеркнула, что она сумела противостоять санкциям, а также наладить оперативное импортозамещение и перенастроить внешние рынки сбыта.

Ранее стало известно, что по итогам мая россияне купили долларов на сумму 111 миллиардов рублей, что почти в два раза меньше, чем в тот же период прошлого года.

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