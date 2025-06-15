Экономист раскрыла реальную стоимость рубля

Экономист Сорокина заявила, что курс рубля близок к своей реальной стоимости

Сегодняшнее укрепление рубля вовсе не избыточное, как могли бы считать некоторые специалисты — он близок к своей реальной стоимости. Об этом рассказала директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина в беседе с агентством «Прайм».

По словам экономиста, последние три года показали, что экономика России выносливее, чем думали многие.

Сорокина подчеркнула, что она сумела противостоять санкциям, а также наладить оперативное импортозамещение и перенастроить внешние рынки сбыта.

Ранее стало известно, что по итогам мая россияне купили долларов на сумму 111 миллиардов рублей, что почти в два раза меньше, чем в тот же период прошлого года.