Россияне резко сократили скупку долларов

Центробанк сообщил о падении объемов скупки долларов россиянами в мае в два раза

По итогам мая россияне купили долларов на сумму 111 миллиардов рублей, что почти в два раза меньше, чем в тот же период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает «Коммерсантъ».

По сравнению с предыдущем месяцем наблюдается рост на 60 процентов, однако это обусловлено сезонным фактором, так как начинается сезон отпусков.

Одновременно крупнейшие экспортеры сократили продажи валюты до минимума за два года. Тем не менее рубль остается неожиданно дорогим — официальный курс доллара опустился ниже 80 рублей. Это говорит о более резком сокращении спроса на американскую валюту.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк указал, что интерес россиян к долларам упал из-за привлекательных ставок по депозитам в отечественных банках, что снижает закупку с целью сохранить средства. Тем не менее он полагает, что в дальнейшем тенденция изменится.

Экономист Евгений Надоршин также называет девальвацию рубля в этом году неизбежной. По его словам, падение импорта, в том числе инвестиционного, что во многом объясняется в утилизационного сбора с начала года, в какой-то момент сменится, а значит, у импортеров возникнет повышенный спрос на валюту.

