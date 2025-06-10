Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:17, 10 июня 2025Экономика

Россияне резко сократили скупку долларов

Центробанк сообщил о падении объемов скупки долларов россиянами в мае в два раза
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

По итогам мая россияне купили долларов на сумму 111 миллиардов рублей, что почти в два раза меньше, чем в тот же период прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает «Коммерсантъ».

По сравнению с предыдущем месяцем наблюдается рост на 60 процентов, однако это обусловлено сезонным фактором, так как начинается сезон отпусков.

Одновременно крупнейшие экспортеры сократили продажи валюты до минимума за два года. Тем не менее рубль остается неожиданно дорогим — официальный курс доллара опустился ниже 80 рублей. Это говорит о более резком сокращении спроса на американскую валюту.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк указал, что интерес россиян к долларам упал из-за привлекательных ставок по депозитам в отечественных банках, что снижает закупку с целью сохранить средства. Тем не менее он полагает, что в дальнейшем тенденция изменится.

Экономист Евгений Надоршин также называет девальвацию рубля в этом году неизбежной. По его словам, падение импорта, в том числе инвестиционного, что во многом объясняется в утилизационного сбора с начала года, в какой-то момент сменится, а значит, у импортеров возникнет повышенный спрос на валюту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия за сутки атаковала Украину сотнями дронов «Герань-2». На что способны эти беспилотники и почему их так трудно сбить?

    Матвиенко связала суверенитет России и детские игрушки

    Опубликовано видео стрельбы в австрийской школе

    Курорт Сбера провел экологический субботник

    Появилось видео с задержанным мэром Красноярска из закрытого суда

    В России переход границы Днепропетровской области назвали началом создания буферной зоны

    Назван возможный срок третьего раунда переговоров России и Украины

    Россияне стали чаще платить лицом

    Зеленский объяснил отказ Запада усилить санкции против России

    Израиль открестился от поставок Patriot Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости