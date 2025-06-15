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20:06, 15 июня 2025Мир

Эрдоган поддержал призыв прекратить конфликт Ирана и Израиля

Эрдоган поддержал призыв Трампа прекратить конфликт между Ираном и Израилем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал призыв американского коллеги Дональда Трампа прекратить конфликт между Ираном и Израилем. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера, передает РИА Новости.

«Эрдоган подчеркнул, что приветствует недавние заявления президента США Трампа о прекращении конфликта между Израилем и Ираном и установлении мира в регионе», — указали в канцелярии по итогам разговора глав государств.

Ранее источники агентства Reuters рассказали, что Трамп в последние дни «наложил вето» на план израильского военного командования ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи в рамках подрыва политической устойчивости Исламской Республики.

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