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15:14, 15 июня 2025Мир

Израиль ударил по зданию иранского Минобороны

Израиль ударил по зданию Минобороны Ирана в Исфахане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Израиль нанес удар по зданию Минобороны Ирана в Исфахане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Израиль атаковал здание Министерства обороны Ирана в городе Исфахан. Серьезно поврежден цех, в котором производились иранские беспилотники», — говорится в публикации.

13 июня Израиль атаковал Иран, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и личному составу иранцев. Как указали израильские власти, эта атака, получившая название «Нация львов», стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран нанес ответные удары по Израилю.

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