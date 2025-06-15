Вероятность участия Путина в урегулировании конфликта Израиля и Ирана оценили

Тарасов: Решение конфликта Израиля и Ирана будет найдено при участии России

Выход из сложившейся на Ближнем Востоке ситуации будет найден при посредничестве Москвы, допустил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Так о вероятности участия президента России Владимира Путина в урегулировании конфликта Израиля и Ирана специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Весь сценарий нынешних событий при всем драматизме ведет к подключению России к этому процессу. Дело в том, что в ходе четвертого телефонного разговора между [президентом США Дональдом] Трампом и Путиным в очередной раз вставала иранская проблематика. Это как раз было после пятого этапа переговоров [США и Ирана]», — рассказал востоковед.

По его словам, переговоры между Вашингтоном и Тегераном зашли в тупик. Тарасов добавил, что после пятого раунда прозвучали взаимные обвинения.

«Дважды допускались утечки в американских медиа о том, что Израиль готовится нанести удар. И в итоге Израиль не допустил шестой раунд переговоров и нанес удар», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Очень много загадочных сюжетов. Почему Трамп повел себя как повел? Ведь он готовился к переговорам, а потом вдруг заявил, что он обо всем знал. Сейчас Трамп пытается вести переговоры, возвращая шестой раунд. Иран не против. Я думаю, что выход из ситуации будет найден при посреднических усилиях Москвы Станислав Тарасов политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

Ранее Трамп заявил, что США «могут вмешаться» в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном. Он также отметил, что открыт к идее посредничества Путина. Американский лидер уточнил, что российский президент готов.