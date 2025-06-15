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03:27, 15 июня 2025Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На всей территории Украины в ночь на 15 июня объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации.

По информации портала, в 2:04 по мск тревогу объявили на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Спустя четыре минуты соответствующий сигнал запустили по всей территории страны.

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 15 июня наносят комбинированный удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет («Кинжал» и «Калибр») и беспилотников («Герань»).

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