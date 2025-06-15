Полиция Лос-Анджелеса применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция Лос-Анджелеса начала разгон протестующих против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что на протесты ранее вышли несколько тысяч человек. В разгоне митингующих участвует и конная полиция.

По данным агентства, правоохранители используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Протесты в Лос-Анджелесе начались из-за миграционной политики американского главы. Позднее беспорядки распространились еще на Вашингтон.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис разрешил местным жителям сбивать протестующих на машинах в случаях, если это необходимо для их же безопасности.