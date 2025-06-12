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17:59, 12 июня 2025Мир

Губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих на машинах

Губернатор Флориды Рон Десантис разрешил сбивать протестующих на машинах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Губернатор Флориды Рон Десантис разрешил местным жителям сбивать протестующих на машинах в случаях, если это необходимо для их же безопасности. С таким заявлением он выступил в эфире ток-шоу The Rubin Report.

«У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете по одной из таких улиц [где происходят протесты], а толпа приближается и окружает вашу машину, угрожая вашей безопасности, вы вправе спасаться. И поэтому, если вы, уезжая, сбиваете одного из этих людей, это их вина, что они на вас напали», — сказал Десантис, комментируя намеченную на 14 июня протестную акцию «Никаких королей».

Заместитель пресс-секретаря профильного управления губернатора Флориды Молли Бест заявила изданию Newsweek, что «насилие в штате не приветствуется, и жители имеют право защищать себя и свои семьи».

Ранее в Лос-Анджелесе начались протесты из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа. Позднее беспорядки распространились еще на Вашингтон.

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