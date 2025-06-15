Путин и Трамп отметили братство по оружию во время Второй мировой войны

Путин и Трамп в диалоге отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного диалога отметили братство по оружию между Москвой и Вашингтоном во время Второй мировой войны. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«Как и в предыдущей беседе, оба президента отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны», — подчеркнул Ушаков.

Ранее Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР в победе во Второй мировой войне. «Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех», — сказал Ушаков.