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07:27, 15 июня 2025Мир

Путин и Трамп отметили братство по оружию во время Второй мировой войны

Путин и Трамп в диалоге отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного диалога отметили братство по оружию между Москвой и Вашингтоном во время Второй мировой войны. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«Как и в предыдущей беседе, оба президента отметили братство по оружию в ходе Второй мировой войны», — подчеркнул Ушаков.

Ранее Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР в победе во Второй мировой войне. «Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех», — сказал Ушаков.

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