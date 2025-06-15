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04:35, 15 июня 2025Россия

Россия перейдет на новую модель высшего образования

Фальков: В РФ подготовили изменения в закон для новой модели высшего образования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил о готовности проекта изменений в федеральный закон для перехода на новую модель высшего образования. Его слова приводит РИА Новости.

Новая модель уже поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, а также хорошо воспринимается в обществе, сказал он. «Готов проект соответствующих изменений в федеральный закон», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее Фальков заявил, что России с 1 сентября 2025 года начнут регулировать количество платных мест в университетах.

В феврале глава РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении возможности дистанционной и электронной форм обучения для медиков и фармацевтов.

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