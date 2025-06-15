Россиян призвали не платить деньги ВСУ в надежде спасти пленных

Омбудсмен ДНР Морозова призвала не платить деньги ВСУ в надежде спасти пленных

Россияне, чьи родственники попали в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ), не должны пытаться заплатить выкуп в надежде спасти пленных военнослужащих ВС РФ. Украинские военные вымогают у них деньги, о таких случаях рассказала уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова, ее цитирует РИА Новости.

«Наши ребята попадают в плен, ВСУ начинают вымогать деньги и звонить родственникам. Мы понимаем, что там есть признаки насильственного воздействия. Хочу заверить граждан: никакие финансы не решат вопрос о возвращении из плена», — подчеркнула омбудсмен. Она призвала россиян запастись терпением и не вестись на провокации противника.

Морозова добавила, что несколько раз граждане ДНР, поведясь на шантаж со стороны ВСУ, продавали автомобили и квартиры, чтобы вызволить родных, находящихся в плену. Она посоветовала сразу обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена в рамках обмена российскими военными. Бойцы, выходя из самолета, кричали: «Ура!».