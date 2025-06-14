В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами

Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в рамках обмена, приземлился в Подмосковье, передает корреспондент ТАСС.

Бойцы, выходя из самолета, кричали: «Ура!», сообщает корреспондент.

Ранее Министерство обороны России отчиталось, что в соответствии с договоренностями с Украиной возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Возвращенные российские бойцы сначала находились на территории Белоруссии, где им оказывали медицинскую и психологическую помощь. Всех доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Также ранее сообщалось, что Россия и Украина договорились о начале процесса обмена ранеными.

