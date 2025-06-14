Минобороны показало видео с возвращенными из плена российскими военнослужащими

Минобороны сообщило о возвращении из плена еще одной группы российских военных

В соответствии с договоренностями между Россией и Украиной с подконтрольной Киеву территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Видео с военными показало Министерство обороны РФ.

Согласно достигнутым 2 июня в Стамбуле договоренностям, взамен украинской стороне передана группа пленных солдат Вооруженных сил Украины.

Возвращенные российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Всех доставят в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет решение о дальнейших переговорах с Москвой после завершения обмена пленными. Предполагается, что мероприятия завершатся 20-21 июня.