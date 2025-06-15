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20:05, 15 июня 2025Интернет и СМИ

Российская мукбанг-блогерша скончалась от острого панкреатита

В Костромской области умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мукбанг-блогерша Маришка Майонезик (настоящее имя — Марина Кузьменко) скончалась от острого панкреатита. Об этом в Telegram-канале сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

«Умерла 28-летняя Маришка Майонезик, блогерша в стиле мокпан (или мукбанг) — то есть поедание вредной пищи в прямом эфире», — написала врач.

По ее словам, у женщины остался маленький сын.

Ранее в возрасте 36 лет умер белорусский бодибилдер Илья «Голем» Ефимчук, который принимал пищу семь раз в день. Он весил 158 килограммов при росте 185 сантиметров и соблюдал диету на 16 500 калорий.

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