Российская мукбанг-блогерша скончалась от острого панкреатита

В Костромской области умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик

Мукбанг-блогерша Маришка Майонезик (настоящее имя — Марина Кузьменко) скончалась от острого панкреатита. Об этом в Telegram-канале сообщила эндокринолог Зухра Павлова.

«Умерла 28-летняя Маришка Майонезик, блогерша в стиле мокпан (или мукбанг) — то есть поедание вредной пищи в прямом эфире», — написала врач.

По ее словам, у женщины остался маленький сын.

Ранее в возрасте 36 лет умер белорусский бодибилдер Илья «Голем» Ефимчук, который принимал пищу семь раз в день. Он весил 158 килограммов при росте 185 сантиметров и соблюдал диету на 16 500 калорий.

