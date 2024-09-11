Питавшийся семь раз в день бодибилдер умер в 36 лет

Белорусский бодибилдер Илья «Голем» Ефимчук умер в 36 лет

Белорусский бодибилдер Илья «Голем» Ефимчук умер в 36 лет. Об этом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщила его жена Анна.

Ефимчук рассказала, что 6 сентября спортсмен пережил остановку сердца. После этого жена вызвала скорую, и бодибилдера экстренно увезли в больницу. «Все это время я молилась. Его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер», — заявила она.

Ефимчук весил 158 килограммов при росте 185 сантиметров. Бодибилдер питался семь раз в день и соблюдал диету на 16 500 калорий.

4 декабря 2023 года стало известно, что испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин умер в возрасте 30 лет. Мартин прославился как бодибилдер, который обсуждал варианты спортивного питания с веганских позиций.

