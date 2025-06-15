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17:59, 15 июня 2025Россия

Боец вывел из окружения десять срочников под Курском и оказался в плену

Боец из Бурятии вывел из окружения десять срочников под Курском и попал в плен
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец из Бурятии вывел из окружения десять солдат срочной службы в Курской области и попал в плен. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова, передает РИА Новости.

Омбудсмен отметила, что о подвиге военнослужащего узнала от его супруги. По словам чиновницы, военный помог десяти солдатам-срочникам выйти из окружения под Курском, а сам оказался в ловушке.

Спикер добавила, что проверит обстоятельства этой истории. По ее данным, из украинского плена вернулись двое жителей региона России. Они получают необходимую медицинскую помощь.

До этого в Коми дочери участника специальной военной операции после похорон отца сообщили о том, что он находится в украинском плену.

Еще раньше жительница Волгоградской области попрощалась с павшим в бою на Украине сыном, а спустя два года получила тело бойца.

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