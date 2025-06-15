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14:13, 15 июня 2025Мир

Сийярто раскритиковал план отказа от энергоресурсов из России

Сийярто: План по отказу от российских энергоносителей нанесет ущерб всей Европе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей разработан под давлением Украины и может нанести ущерб всей Европе. По его словам, инициатива главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен направлена на «отключение российской энергетики от Венгрии и Европы» по требованию украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Сийярто назвал действия фон дер Ляйен «разрушительными» и отметил, что поддержка Киева обернется серьезными рисками для энергоснабжения Центральной Европы, в частности Венгрии и Словакии. По его мнению, реализация плана приведет к росту цен на энергоносители и коммунальные услуги, усугубив последствия уже существующих антироссийских санкций.

Министр также обвинил Брюссель в попытке обойти правила ЕС, добиваясь одобрения инициативы простым большинством голосов, несмотря на ее политически санкционный характер. Он пообещал выступить против плана на встрече министров энергетики 16 июня в Люксембурге.

В мае 2025 года Еврокомиссия представила план поэтапного отказа от российских энергоносителей. Документ предполагает расторжение действующих долгосрочных контрактов на поставку газа к 2027 году и запрет на заключение новых — уже с конца 2025 года. Кроме того, план предусматривает ограничение импорта нефти, урана и атомной энергии, а также обязательное раскрытие данных о контрактах европейскими покупателями.

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