Стало известно о просьбе Израиля к США присоединиться к войне с Ираном

Axios: Израиль обращался к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном

Израиль в последние двое суток обращался к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп заверил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, что Соединенные Штаты могут присоединиться к операции против Ирана при необходимости.

Ранее столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

До того сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет.