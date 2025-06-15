В Турции ответили на информацию об обуви Эрдогана за пять тысяч евро

Власти Турции опровергли информацию об обуви Эрдогана за 5,5 тысячи евро

Власти Турции опровергли информацию о том, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган носит обувь иностранного бренда за 5,5 тысячи евро, передает РИА Новости.

В администрации турецкого лидера заверили, что у него нет обуви зарубежных брендов. Утверждается, что политик пользуется продукцией отечественного производителя.

Эрдоган руководит развитием национальной промышленности и поддерживает шаги по укреплению внутреннего производственного потенциала страны и устранению западной зависимости, подчеркнули в администрации.

До этого сообщалось, что президент Турции встретился с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель и решил раздеться. На распространенном в сети видео политики выстраиваются перед фотографами для совместного снимка. Неожиданно Эрдоган, прибывший на встречу в пальто, оглядел коллег, которые ожидали его без верхней одежды, сбросил лишнее и остался в костюме.