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16:01, 15 июня 2025Ценности

В Турции ответили на информацию об обуви Эрдогана за пять тысяч евро

Власти Турции опровергли информацию об обуви Эрдогана за 5,5 тысячи евро
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Власти Турции опровергли информацию о том, что президент республики Реджеп Тайип Эрдоган носит обувь иностранного бренда за 5,5 тысячи евро, передает РИА Новости.

В администрации турецкого лидера заверили, что у него нет обуви зарубежных брендов. Утверждается, что политик пользуется продукцией отечественного производителя.

Эрдоган руководит развитием национальной промышленности и поддерживает шаги по укреплению внутреннего производственного потенциала страны и устранению западной зависимости, подчеркнули в администрации.

До этого сообщалось, что президент Турции встретился с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель и решил раздеться. На распространенном в сети видео политики выстраиваются перед фотографами для совместного снимка. Неожиданно Эрдоган, прибывший на встречу в пальто, оглядел коллег, которые ожидали его без верхней одежды, сбросил лишнее и остался в костюме.

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