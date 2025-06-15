В Южной Корее ответили на вопрос о новой помощи для Украины

Южная Корея не готовит новую помощь для Украины, ее нет на стадии планирования

В правительстве нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена не готовят новую помощь Украине. Об этом сообщило агентство «Ёнхап» со ссылкой на сотрудника администрации южнокорейского лидера.

«Оказываемая и обещанная нами к настоящему моменту помощь продолжится. Новой помощи на стадии планирования пока нет», — сообщил он.

Представитель администрации также допустил возможность встречи нового президента Южной Кореи и украинского лидера Владимира Зеленского на саммите Группы семи в Канаде. Южная Корея оказывала гуманитарную и финансовую помощь Киеву, но не занималась поставкой оружия.

Выборы президента Южной Кореи состоялись 3 июня. На них одержал победу кандидат от оппозиции Ли Чжэ Мен, который выступал против «излишней враждебности» по отношению к России и Китаю и раскритиковал правительство консерваторов за призывы помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанести удары по местам дислокации северокорейских сил в Курской области.