Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 15 июня 2025Силовые структуры

Звезду Мариинского театра задержали за нападение на съемочную группу

В Петербурге полиция задержала солиста Мариинского театра Вернера
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Полиция Санкт-Петербурга задержала 43-летнего солиста Мариинского театра Григора Вернера за нападение на съемочную группу телеканала «78». Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По факту произошедшего проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, отметила она.

«78» уточняет, что после задержания Вернера госпитализировали в психиатрическую больницу.

Сначала Вернера обвинили в драке с охранником театра на Литейном в Санкт-Петербурге и угрозах с пистолетом в руках. Журналисты «78» решили взять у оперного певца комментарий на этот счет. Мужчина согласился, а потом накинулся на сидящих в автомобиле журналистов и разбил лобовое стекло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Десятки зданий разрушены, сотни людей пострадали. Какие цели подверглись атакам?

    Временные ограничения ввели в аэропортах трех российских городов

    Российская армия поразила командный пункт ВСУ и сняла это на видео

    Звезду Мариинского театра задержали за нападение на съемочную группу

    Хуситы ударили по Израилю

    Глава Минобрнауки назвал сроки перехода всех вузов России на новую модель образования

    В Южной Корее ответили на вопрос о новой помощи для Украины

    Отец Илона Маска прокомментировал запрет российских СМИ в Европе

    «Флорида» с Бобровским оказалась в шаге от Кубка Стэнли

    Российскую спортсменку унесло течением на курорте Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости