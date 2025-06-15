Звезду Мариинского театра задержали за нападение на съемочную группу

В Петербурге полиция задержала солиста Мариинского театра Вернера

Полиция Санкт-Петербурга задержала 43-летнего солиста Мариинского театра Григора Вернера за нападение на съемочную группу телеканала «78». Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По факту произошедшего проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, отметила она.

«78» уточняет, что после задержания Вернера госпитализировали в психиатрическую больницу.

Сначала Вернера обвинили в драке с охранником театра на Литейном в Санкт-Петербурге и угрозах с пистолетом в руках. Журналисты «78» решили взять у оперного певца комментарий на этот счет. Мужчина согласился, а потом накинулся на сидящих в автомобиле журналистов и разбил лобовое стекло.