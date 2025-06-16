Агентов «Моссада» задержали в Иране с 200 килограммами взрывчатки

Shot: Агентов «Моссада» задержали в Иране с 200 килограммами взрывчатки

Агентов израильской разведки «Моссад» задержали в Иране с комплектующими для двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 200 килограммами взрывчатки, сообщает Telegram-канал Shot.

Как заявили местные спецслужбы, в результате двух операций сотрудники специального полицейского управления округа Рей в Фашафойе выявили и арестовали двух внутренних агентов.

У них обнаружили и изъяли более 200 килограммов взрывчатых веществ, оборудование для 23 беспилотников, пусковые установки, устройства наведения и контроллеры.

Ранее сообщалось, что иранская армия запустила серию ракет по территории Израиля. В ночь на 13 июня Израиль нанес авиаудары по территории Ирана в рамках операции под названием «Народ как лев».