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15:51, 16 июня 2025Бывший СССР

Боец ВС России рассказал об уничтожении кварталов в Комаре со стороны ВСУ

Боец Гац: ВСУ уничтожали целые кварталы в Комаре
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожали целые кварталы в населенном пункте Комар на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал заместитель командира штурмового отряда 336-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Гац.

«Они, не стесняясь, сносили прям кварталами дома, по несколько домов за раз сносили», — рассказал боец.

По его словам, ВСУ уничтожили около одной тысячи частных домов, даже несмотря на то, что в некоторых из них находились мирные жители, только для того, чтобы не дать закрепиться ВС России.

Ранее стало известно, что Россия завершила передачу украинской стороне 6060 тел бойцов ВСУ согласно договоренностям, заключенным в ходе переговоров сторон в Стамбуле. Помощник российского лидера Владимир Мединский отметил, что Киев со своей стороны передал Москве 78 тел российских солдат.

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