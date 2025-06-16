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09:10, 16 июня 2025Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret опубликовала фото в прозрачном платье без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elsa

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск опубликовала серию фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя манекенщица разместила серию снимков, на которых предстала в белом прозрачном платье с гороховым принтом. Наряд с глубоким декольте подчеркивал фигуру звезды и просвечивал светлые трусы. При этом на фото видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера.

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Ранее в июне Хоск похвасталась прессом на фото в нижнем белье. Модель позировала на улице в светлых штанах с черным поясом и белом тканевом бюстгальтере с мягкой чашкой.

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