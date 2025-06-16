Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:19, 16 июня 2025Россия

Философ Дугин рассказал о симпатиях человечества в ирано-израильском конфликте

Философ Дугин: Симпатии России и всего человечества на стороне Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Симпатии России и всего человечества находятся на стороне Тегерана в ирано-израильском конфликте. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.

«Иран — наш союзник, наш друг. Он с самого начала специальной военной операции (...) нас поддержал. Поэтому для нас это очень серьезный удар. Не то, чтобы бы ангажированы в эту войну, но я думаю, симпатии нашего народа в целом, как и, я думаю, всего человечества, даже на Западе, на стороне Ирана», — рассказал он.

Философ охарактеризовал поведение Израиля как кровожадное, жестокое и человеконенавистническое, добавив, что Тель-Авиву «пришло в голову», что Иран не может иметь ядерного оружия, и поэтому Израиль начал превентивные удары по государству.

Ранее телеканал CBS передал слова неназванного представителя израильских спецслужб, который посоветовал верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «менять спальню каждую ночь», так как разведка еврейского государства может покуситься на его жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    Философ Дугин рассказал о симпатиях человечества в ирано-израильском конфликте

    Мерц высказался о замороженных активах России

    Названы условия прямого участия США в конфликте Израиля и Ирана

    США предсказали крах из-за Ирана

    Россиянин выиграл чемпионат мира по дзюдо

    В Иране анонсировали сокрушительный ответ Израилю в ближайшие часы

    Российским пенсионерам назвали три способа сэкономить на ЖКУ

    В Австрии потребовали разъяснений насчет визита Зеленского в Вену

    В США порассуждали об устранении Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости