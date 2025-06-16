Философ Дугин рассказал о симпатиях человечества в ирано-израильском конфликте

Философ Дугин: Симпатии России и всего человечества на стороне Ирана

Симпатии России и всего человечества находятся на стороне Тегерана в ирано-израильском конфликте. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в эфире программы «Эскалация Александра Дугина» на радио Sputnik.

«Иран — наш союзник, наш друг. Он с самого начала специальной военной операции (...) нас поддержал. Поэтому для нас это очень серьезный удар. Не то, чтобы бы ангажированы в эту войну, но я думаю, симпатии нашего народа в целом, как и, я думаю, всего человечества, даже на Западе, на стороне Ирана», — рассказал он.

Философ охарактеризовал поведение Израиля как кровожадное, жестокое и человеконенавистническое, добавив, что Тель-Авиву «пришло в голову», что Иран не может иметь ядерного оружия, и поэтому Израиль начал превентивные удары по государству.

Ранее телеканал CBS передал слова неназванного представителя израильских спецслужб, который посоветовал верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи «менять спальню каждую ночь», так как разведка еврейского государства может покуситься на его жизнь.