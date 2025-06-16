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16:11, 16 июня 2025Культура

Харви Вайнштейн решил написать самую опасную книгу в истории Голливуда

Кинопродюсер Харви Вайнштейн решил выпустить мемуары, обличающие звезд Голливуда
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jefferson Siegel / Pool / Reuters

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за сексуальные преступления, решил выпустить мемуары, обличающие звезд Голливуда. Об этом пишет RadarOnline.

По данным источника, работу уже называют «самой опасной книгой в истории Голливуда». Мемуары продюсера получили название Casting Couch: The Real Story («Кушетка для кастинга: подлинная история»). «Он не ищет прощения. Он ищет мести», — заявил один из источников.

Отмечается, что рукопись, которая насчитывает сотни страниц, включает в себя разоблачения на нескольких известных голливудских звезд, в том числе актрису Гвинет Пэлтроу.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн подал в суд на своего родного брата Боба Вайнштейна. По словам продюсера, его родственник и бывший главный операционный директор их фирмы Дэвид Глассер незаконно присвоили 45 миллионов долларов (более 4 миллиардов рублей), которые предназначались для спасения The Weinstein Company, в 2016 году.

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