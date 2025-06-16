Харви Вайнштейн решил написать самую опасную книгу в истории Голливуда

Кинопродюсер Харви Вайнштейн решил выпустить мемуары, обличающие звезд Голливуда

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за сексуальные преступления, решил выпустить мемуары, обличающие звезд Голливуда. Об этом пишет RadarOnline.

По данным источника, работу уже называют «самой опасной книгой в истории Голливуда». Мемуары продюсера получили название Casting Couch: The Real Story («Кушетка для кастинга: подлинная история»). «Он не ищет прощения. Он ищет мести», — заявил один из источников.

Отмечается, что рукопись, которая насчитывает сотни страниц, включает в себя разоблачения на нескольких известных голливудских звезд, в том числе актрису Гвинет Пэлтроу.

Ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн подал в суд на своего родного брата Боба Вайнштейна. По словам продюсера, его родственник и бывший главный операционный директор их фирмы Дэвид Глассер незаконно присвоили 45 миллионов долларов (более 4 миллиардов рублей), которые предназначались для спасения The Weinstein Company, в 2016 году.