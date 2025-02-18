Харви Вайнштейн решил судиться с родным братом

Deadline: Кинопродюсер Харви Вайнштейн подал в суд на родного брата

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, отбывающий срок за сексуальные преступления, подал в суд на своего родного брата Боба Вайнштейна. Об этом сообщает Deadline.

По словам продюсера, его родственник и бывший главный операционный директор их фирмы Дэвид Глассер незаконно присвоили 45 миллионов долларов (более 4 миллиардов рублей), которые предназначались для спасения The Weinstein Company в 2016 году.

Тяжелобольной Вайнштейн обвинил брата в мошенничестве. Он указал на то, что в результате преступного умысла якобы выступил поручителем при получении бизнес-кредита, который ответчики присвоили «для собственных нужд», а на него неправомерно возложили «исключительную ответственность за возврат средств».

В декабре Харви Вайнштейна снова госпитализировали для экстренного лечения. Тогда 72-летний кинопродюсер был отправлен в больницу Бельвью для «экстренного лечения из-за тревожного результата анализа крови, требующего немедленной медицинской помощи».