Осужденного Харви Вайнштейна снова госпитализировали

AP: осужденного продюсера Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали

Осужденного продюсера Харви Вайнштейна снова госпитализировали для экстренного лечения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

72-летний Вайнштейн был отправлен в больницу Бельвью для «экстренного лечения из-за тревожного результата анализа крови, требующего немедленной медицинской помощи», сказал его адвокат Имран Ансари.

Отмечается, что кинопродюсер останется в медучреждении до тех пор, пока его состояние не стабилизируется. «Лишение его медицинской помощи [в тюрьме] — это не только врачебная халатность, но и нарушение его конституционных прав», — заявил адвокат.

Ранее Харви Вайнштейн подал в суд на город Нью-Йорк и его систему здравоохранения.

До этого стало известно, что продюсеру диагностировали редкую форму рака костного мозга — хронический миелолейкоз.