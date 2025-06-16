В Индии под тяжестью толпы обрушился мост

В индийском Пуне под тяжестью толпы обрушился мост

В индийском городе Пуне в штате Махараштра под тяжестью толпы обрушился мост. Об этом сообщает телеканал NDTV.

ЧП произошло в воскресенье, 15 июня, в три часа дня по местному времени. Десятки туристов, находившихся на переправе в ожидании начала «праздника дождя», упали в воду. На фоне недавних ливней река вышла из берегов, людей унесло сильным течением. В результате происшествия пострадало свыше полусотни человек, четверых спасти не удалось. Спасательная операция продолжалась всю ночь.

Железный мост через реку Индраяни построен около 30 лет назад и был крайне популярен среди туристов. Горожане прежде выражали опасения насчет его целостности, однако туристы предупреждены об этом не были. Заместитель главного министра Махараштры Аджит Павар считает, что к инциденту привел износ конструкций. Однако, по мнению местного министра по борьбе со стихийными бедствиями Гириша Махаджана, причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности. «Мост был предназначен только для пешеходов. Похоже, люди на мосту не прислушались к инструкциям, что и стало причиной инцидента», — пояснил чиновник. Ширина моста составляет 1,2 метра — он не рассчитан на более чем пару человек и велосипед. В то же время, по словам Махаджана, в момент обрушения на переправе стояло больше сотни человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди «выразил глубокую скорбь» в связи с трагедией. Власти штата пообещали выплатить семьям пострадавших компенсации в размере пяти лакхов рупий. Намечено строительство новой переправы через реку Индраяни. Также планируется проинспектировать состояние подобных мостов по всей стране.

Ранее сообщалось о разрушении моста под поселком Выгоничи в Брянской области. Мост обрушился на пассажирский поезд №86 вечером в субботу, 31 мая. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. Количество раненых достигло 104. Семерых спасти не удалось. Новая переправа, по оценкам местных властей, будет построена через четыре месяца.