Иранская ведущая вернулась в разрушенную ударом Израиля студию и продолжила вещание

Ведущая вернулась в эфир после авиаудара Израиля по штаб-квартире иранского ТВ

Иранская телеведущая Сахар Эмами вернулась в эфир после удара Израиля по штаб-квартире компании IRIB TV3. Как сообщает портал AkharinKhabar, она появилась перед камерами через несколько минут после взрывов.

Непосредственно в момент авиаудара, последствием которого стало обрушение части внутренних конструкций студии, Эмами предпочла выйти из помещения. Но вскоре ведущая вновь появилась перед зрителями и предложила Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ) повторить попытку.

Уточняется, что сотрудники телекомпании понимали, что Израиль может нанести удар по их офису, однако сознательно остались на рабочих местах. На опубликованных после прилета кадрах заметны серьезные разрушения, в некоторых местах прорывается пламя. Несмотря на это, канал продолжает вещание.

Ранее представители ЦАХАЛ заявили, что Израиль начал наносить новые удары по Тегерану. Уточняется, что огонь ведется только по «иранским военным объектам».