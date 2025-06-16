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18:37, 16 июня 2025Мир

Израиль подтвердил новый удар по Ирану

ЦАХАЛ: Израиль начал наносить новые удары по Тегерану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Израиль начал наносить новые удары по Тегерану, атакуя военные цели исламской республики. Об этом пишет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Израиль ведет огонь только по «иранским военным объектам».

Ранее ЦАХАЛ нанесла удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. Взрыв произошел в прямом эфире телеканала «Вещание Исламской Республики Иран» (IRIB TV3).

Кроме того, израильские военные разослали жителям Тегерана уведомление об эвакуации, призвав покинуть иранскую столицу в кратчайшие сроки.

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