Израиль подтвердил новый удар по Ирану

ЦАХАЛ: Израиль начал наносить новые удары по Тегерану

Израиль начал наносить новые удары по Тегерану, атакуя военные цели исламской республики. Об этом пишет Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Израиль ведет огонь только по «иранским военным объектам».

Ранее ЦАХАЛ нанесла удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. Взрыв произошел в прямом эфире телеканала «Вещание Исламской Республики Иран» (IRIB TV3).

Кроме того, израильские военные разослали жителям Тегерана уведомление об эвакуации, призвав покинуть иранскую столицу в кратчайшие сроки.

