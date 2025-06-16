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17:12, 16 июня 2025Мир

Израиль разослал жителям Тегерана уведомление об эвакуации

Сlash Report: Израиль разослал жителям Тегерана уведомление об эвакуации
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Vahid Salemi / АР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала жителям Тегерана уведомление об эвакуации, призвав покинуть иранскую столицу в кратчайшие сроки. Об этом пишет Сlash Report в своем аккаунте социальной сети X.

«Израильские силы вскоре нанесут удар по военной инфраструктуре в районе 3 Тегерана — аналогично недавним атакам вокруг столицы. Жителям, рабочим и посетителям в отмеченной зоне настоятельно рекомендуется немедленно покинуть ее ради их же безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп скептически относится к идее втягивания в конфликт Израиля с Ираном и хочет избежать прямого участия в нем. Уточняется, что решение США вступить в боевые действия может перерасти в крупный региональный конфликт, который станет изнурительным для Вашингтона и не принесет внятных результатов.

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