Сlash Report: Израиль разослал жителям Тегерана уведомление об эвакуации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разослала жителям Тегерана уведомление об эвакуации, призвав покинуть иранскую столицу в кратчайшие сроки. Об этом пишет Сlash Report в своем аккаунте социальной сети X.

«Израильские силы вскоре нанесут удар по военной инфраструктуре в районе 3 Тегерана — аналогично недавним атакам вокруг столицы. Жителям, рабочим и посетителям в отмеченной зоне настоятельно рекомендуется немедленно покинуть ее ради их же безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп скептически относится к идее втягивания в конфликт Израиля с Ираном и хочет избежать прямого участия в нем. Уточняется, что решение США вступить в боевые действия может перерасти в крупный региональный конфликт, который станет изнурительным для Вашингтона и не принесет внятных результатов.