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18:37, 16 июня 2025Мир

Израиль ударил по иранскому гостелевидению во время репортажа про удары по Израилю

Израиль ударил по штаб-квартире иранского гостелевидения во время прямого эфира
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. Взрыв произошел в прямом эфире телеканала «Вещание Исламской Республики Иран» (IRIB TV3).

«(...) Звуки [взрывов], которые вы слышали, запыленные [улицы]...» — до взрыва успела сказать ведущая во время репортажа про прилеты иранских ракет по Хайфе и Тель-Авиву.

«Аллаху акбар!» — закричал мужчина в студии.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что военные операции против Израиля будут продолжаться до «полного уничтожения сионистского оккупационного режима».

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