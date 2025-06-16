Обвиненный в избиении врач уехал на другой конец России и начал терроризировать больных

Жители Камчатки пожаловались на врача из Подмосковья, который их терроризирует

Жители села Соболево на Камчатке пожаловались на 38-летнего врача из Центральной районной больницы (ЦРБ), который унижает пациентов и насмехается над ними. До работы на Дальнем Востоке мужчину обвинили в избиении пациентки в подмосковном Звенигороде, после чего он уволился и уехал на другой конец страны, пишет Mash в Telegram-канале.

Подопечные врача, как утверждает издание, жалуются на него, так как он насмехается и унижает работников больницы и пациентов, а также, по их утверждению, рвет справки. Из-за поведения мужчины некоторые медработники увольняются, чтобы не сталкиваться с ним. На сотрудника ЦРБ уже не раз писали жалобы, однако он продолжает работать в медицинском учреждении.

Один из пациентов, который привез в больницу свою мать в новогоднюю ночь, рассказал, что вместо лечения врач унизил женщину и назвал ее алкоголичкой. На этой почве у сына пациентки и врача возник конфликт — когда спустя несколько месяцев мужчины пересеклись на улице, они подрались, сына пациентки увезли в больницу с травмами. Комментировать свое поведение врач впоследствии отказался.

В ноябре 2020 года онкобольная пациентка с подозрением на коронавирус пожаловалась на то, что этот же врач, который на тот момент был заведующим отделением больницы в подмосковном Звенигороде, избил ее. Женщина рассказала, что медик назвал ее овцой, затолкал в ординаторскую и начал избивать после того, как она настояла на оказании ей помощи. Сам же врач заявил, что никого не бил — это пациентка, согласно его заявлению, ударила его в пах. Минздрав впоследствии начал проверку.