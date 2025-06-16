Глава дипломатии ЕС созвала видеоконференцию по Ближнему Востоку

Глава дипломатии ЕС Каллас созвала видеоконференцию по Ближнему Востоку

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас созвала видеоконференцию с участием министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, об этом пишет Reuters.

«Каллас созвала встречу министров иностранных дел стран ЕС по видеосвязи на вторник», — говорится в сообщении. Как отметил представитель ЕС в комментарии агентству, они обменялись мнениями, это необходимо для координации дипломатической работы с Тель-Авивом и возможных дальнейших шагов.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.