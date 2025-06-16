Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:25, 16 июня 2025Мир

Глава дипломатии ЕС созвала видеоконференцию по Ближнему Востоку

Глава дипломатии ЕС Каллас созвала видеоконференцию по Ближнему Востоку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Janis Laizans / Reuters

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас созвала видеоконференцию с участием министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, об этом пишет Reuters.

«Каллас созвала встречу министров иностранных дел стран ЕС по видеосвязи на вторник», — говорится в сообщении. Как отметил представитель ЕС в комментарии агентству, они обменялись мнениями, это необходимо для координации дипломатической работы с Тель-Авивом и возможных дальнейших шагов.

13 июня Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

Тегеран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

    Раскрыто место нахождения лидера Ирана после сообщений о запрете Трампа ликвидировать его

    Популярная 53-летняя актриса показала тренировку в откровенном наряде

    Министр обороны США оказался не в курсе местоположения Сувалкского коридора

    Наводнение накрыло Сочи после проливных дождей

    В Иране показали мастерскую агентов «Моссада»

    В Британии констатировали неприятный для Украины факт

    Крокодил растерзал рыбачку

    Зафиксирован молекулярный вред нанопластика

    Бывший глава КСИР предупредил о применении Ираном неизвестных тактик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости