Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:22, 16 июня 2025Экономика

Ряд российских регионов предупредили о похолодании

Синоптик Вильфанд: На всей европейской части России ожидается похолодание
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Новая волна похолодания накроет европейскую часть России. Об этом агентству ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понижение температуры ожидается на этой неделе со среды, 18 июня. В Свердловской и Челябинской областях после 30-32 градусов жары воздух остынет до плюс 22-25 градусов во вторник, что еще будет соответствовать норме июня. В среду же столбики термометров опустятся до отметки в плюс 19 градусов и задержатся на ней до конца недели.

Похолодает и в Северо-Западном федеральном округе. К норме температура будет приближена лишь в Мурманске и Санкт-Петербурге. В других же регионах округа она упадет ниже среднемноголетних значений, предупреждает синоптик.

На жителях Кубани и Ставрополья похолодание скажется слабо. Несмотря на понижение температуры в южных регионах страны, погода останется комфортной для летнего отдыха — показатели составят 23-26 градусов тепла. В целом на европейской части России температура будет отставать от нормы на 2-3 градуса.

«Скучновато-осеннюю» погоду пообещали и столичным жителям. В четверг, 19 июня, столбики термометров в Москве опустятся до 15-17 градусов тепла. Такая погода установится до конца текущей недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о новом раунде переговоров с Украиной

    Собчак показала Урганта и Киркорова в аэропорту

    В Кремле высказались о влиянии ирано-израильского конфликта на ПМЭФ

    В России придумали по-новому использовать заключенных для пользы обществу

    Перспективы шокового роста цен на нефть оценили

    Стало известно о запрете «Локомотиву» на регистрацию новых футболистов

    Стоматологическая процедура у россиянина закончилась уголовным делом

    Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

    Кремль прокомментировал намерение Израиля сменить режим в Иране

    Кремль анонсировал встречу Путина с главой Севастополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости