Ряд российских регионов предупредили о похолодании

Новая волна похолодания накроет европейскую часть России. Об этом агентству ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Понижение температуры ожидается на этой неделе со среды, 18 июня. В Свердловской и Челябинской областях после 30-32 градусов жары воздух остынет до плюс 22-25 градусов во вторник, что еще будет соответствовать норме июня. В среду же столбики термометров опустятся до отметки в плюс 19 градусов и задержатся на ней до конца недели.
Похолодает и в Северо-Западном федеральном округе. К норме температура будет приближена лишь в Мурманске и Санкт-Петербурге. В других же регионах округа она упадет ниже среднемноголетних значений, предупреждает синоптик.
На жителях Кубани и Ставрополья похолодание скажется слабо. Несмотря на понижение температуры в южных регионах страны, погода останется комфортной для летнего отдыха — показатели составят 23-26 градусов тепла. В целом на европейской части России температура будет отставать от нормы на 2-3 градуса.
«Скучновато-осеннюю» погоду пообещали и столичным жителям. В четверг, 19 июня, столбики термометров в Москве опустятся до 15-17 градусов тепла. Такая погода установится до конца текущей недели.