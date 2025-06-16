Ряд российских регионов предупредили о похолодании

Синоптик Вильфанд: На всей европейской части России ожидается похолодание

Новая волна похолодания накроет европейскую часть России. Об этом агентству ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Понижение температуры ожидается на этой неделе со среды, 18 июня. В Свердловской и Челябинской областях после 30-32 градусов жары воздух остынет до плюс 22-25 градусов во вторник, что еще будет соответствовать норме июня. В среду же столбики термометров опустятся до отметки в плюс 19 градусов и задержатся на ней до конца недели.

Похолодает и в Северо-Западном федеральном округе. К норме температура будет приближена лишь в Мурманске и Санкт-Петербурге. В других же регионах округа она упадет ниже среднемноголетних значений, предупреждает синоптик.

На жителях Кубани и Ставрополья похолодание скажется слабо. Несмотря на понижение температуры в южных регионах страны, погода останется комфортной для летнего отдыха — показатели составят 23-26 градусов тепла. В целом на европейской части России температура будет отставать от нормы на 2-3 градуса.

«Скучновато-осеннюю» погоду пообещали и столичным жителям. В четверг, 19 июня, столбики термометров в Москве опустятся до 15-17 градусов тепла. Такая погода установится до конца текущей недели.