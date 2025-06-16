КСИР заявил об использовании нового метода при ударах по Израилю

КСИР: Израильские системы ПВО атаковали друг друга в ходе ударов Ирана

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что применили новый метод в ходе новой волны ракетных ударов по Израилю. В результате этого израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) атаковали друг друга. Заявление КСИР передает РИА Новости.

«В ходе этой операции, благодаря применению новых методов и возможностей в [сферах] разведки и оборудования ... многоуровневые оборонные системы командования и управления Израиля вышли из строя ... и начали атаковать друг друга», — говорится в сообщении. При этом не уточняется, к каким методам прибегли иранские войска.

13 июня Израиль начал операцию против Ирана и нанес удары по ядерным объектам, военным базам страны, а также по расположению личного состава армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую иранскую ядерную угрозу. Иран также нанес ответные удары по Израилю.