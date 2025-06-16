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14:47, 16 июня 2025Путешествия

Мост обрушился вместе с туристами в Индии и попал на видео

Reuters: Туристов унесло течением реки из-за обрушения моста в Индии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

В Индии туристов унесло течением реки из-за обрушения моста. Инцидент попал на видео, сообщает издание Reuters.

По данным источника, в городе Пуна 15 июня обрушился популярный у туристов железный мост — десятки людей оказались в воде. На опубликованных в соцсетях кадрах металлическая конструкция лежит на дне реки Индраяни, а спасатели продолжают поиски людей, которых унесло течением.

Главный министр штата Махараштра Девендра Фаднавис сообщил, что спасатели вытащили из воды шесть человек, 32 туриста получили травмы во время падения моста, из них шесть находятся в критическом состоянии. Два человека не выжили.

Ранее в Индии чудом выжил один человек после крушения самолета Boeing 787 Dreamliner. Мужчина занял место 11A у окна возле аварийного выхода и во время пожара не думал, что сможет спастись.

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