Названа главная киберугроза для россиян

Ляпунов: Главной киберугрозой для россиян в 2025 году стали звонки мошенников

Глава ГК «Солар» Игорь Ляпунов в беседе с РИА Новости назвал главную киберугрозу для россиян в 2025 году. По его словам, таковыми стали звонки мошенников через мессенджеры.

Эксперт отметил, что основой успешных атак становятся персональные данные. В качестве примера он привел звонок с неизвестного номера, где была аватарка как у его мамы.

«Мне было очень интересно, я взял трубку, они попытались дипфейк сделать, женщина в возрасте пыталась мне что-то сказать. Рядом кто-то был, я сказал: "Простите, дайте я с мошенниками поговорю". Они услышали и отключились», — рассказал Ляпунов.

Он добавил, что более 60 процентов россиян хорошо понимают важность защиты, а государство, операторы связи и банки прилагают множество усилий для борьбы с подобными угрозами. Однако противостоять мошенническим звонкам в мессенджерах сложно, поскольку даже в случае блокировки популярных WhatsApp и Telegram злоумышленники найдут иной способ связи.

Эксперт подчеркнул, что необходимы комплексные меры, такие как защита персональных данных, платформ, через которые идут звонки, развитие киберграмотности. Следующим шагом становится контроль финансовых операций и блокирование незаконного вывода похищенных денег.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали чаще использовать фишинговые сайты для обмана россиян, среди которых больше всего поддельных ресурсов, предназначенных для онлайн-покупок и инвестиций.