Под Белгородом появилось объявление о продаже выданной для защиты приграничья системы РЭБ

Губернатор Гладков: В Белгородской области выставили на продажу комплекс РЭБ

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выставили на продажу в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков на совещании, фрагмент которого опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

По словам губернатора, объявление о продаже системы РЭБ появилось на популярной онлайн-площадке. Вероятно, речь идет о комплексе РЭБ, переданном населенному пункту Мокрая Орловка — именно это село упоминает Гладков.

«Я хотел бы до конца здесь разобраться», — сказал губернатор и распорядился проверить наличие на местах всех переданных систем РЭБ.

Тем временем украинские беспилотники, одним из наиболее эффективных средств противодействия которым являются системы РЭБ, продолжают атаковать Белгородскую область. Так, 14 июня под ударом оказался областной центр. Из-за сброса взрывного устройства с беспилотника в Белгороде была незначительно повреждена кровля одного из многоквартирных домов.