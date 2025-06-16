Полицейская погоня со стрельбой за нетрезвым водителем попала на видео

Полицейские прицельной стрельбой остановили «Mitsubishi» и попали на видео

В Ленинградской области сотрудники полиции со стрельбой задержали нетрезвого водителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

На кадрах, снятых в салоне патрульной машины на 124-м километре трассы «Нарва», видно, как полиция преследует «Mitsubishi», не остановившийся для проверки документов. Позже к погоне присоединился еще один экипаж, в ходе прицельной стрельбы автомобиль удалось остановить.

За рулем находился 51-летний житель Санкт-Петербурга, в салоне — трое его спутников в возрасте 48, 49 и 58 лет. У всех наблюдались явные признаки опьянения.

Ранее в Екатеринбурге бизнесмен Сергей Красуцкий на своем новом синем автомобиле марки Lamborghini Urus устроил погоню со стрельбой с силовиками.