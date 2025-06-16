Раскрыто неожиданное влияние смеха на здоровье

Publimetro: Смех может облегчить боль и укрепляет иммунитет

Врачи из клиники Майо заявили, что благодаря смеху улучшается состояние здоровья. Неожиданное влияние смеха на здоровье раскрыло издание Publimetro со ссылкой на специалистов.

По словам врачей, смех имеет как краткосрочные, так и долгосрочные положительные эффекты для здоровья. К первым относится снабжение кислородом органов и тканей, снижение реакции на стресс, улучшение кровообращения и расслабление мышц.

Что же касается долгосрочного влияния смеха на здоровье, он, как заявили врачи, может облегчить боль, укрепляет иммунитет, улучшает настроение и снижает риск возникновения психических расстройств. В связи с этим они порекомендовали как можно чаще просматривать забавные фотографии, мемы, фильмы и журналы, а также искать в интернете сайты с шутками и смешными видеозаписями.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что иранские ученые выявили вред поцелуев для психики. Они, как утверждают исследователи, приводят к депрессии.