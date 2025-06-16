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10:37, 16 июня 2025Мир

Раскрыты ожидания сторонников Украины в G7 от предстоящего саммита

Politico: Сторонники Киева в G7 считают, что не смогут выступить в его поддержку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris Helgren / Reuters

Сторонники Украины в «Большой семерке» (G7) считают, что не смогут выступить в поддержку Киева и усилить давление на Москву по итогам предстоящего саммита в Канаде. Об этом сообщает Politico.

«По мнению дипломатов ЕС, у сторонников Украины практически нет надежды на какие-либо совместные действия по оказанию давления на Россию или поддержке Киева на встрече G7», — говорится в материале.

Издание отмечает, что европейские лидеры и американские законодатели во главе с сенаторами Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричардом Блюменталем поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель, однако президент США Дональд Трамп, похоже, в этом не заинтересован. Не ожидают в Европе и поддержки Трампом законопроекта Грэма и Блюменталя о «сокрушительных санкциях» против Москвы.

Ранее стало известно, что в ходе предстоящего саммита «Большой семерки» в Канаде Трамп проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта).

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