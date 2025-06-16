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18:55, 16 июня 2025Из жизни

Разлученные в младенчестве близнецы случайно нашли друг друга 17 лет спустя и подружились

В Китае разлученные вскоре после рождения близнецы случайно нашли друг друга
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: из личного архива Zhang Guoxin and Hai Chao

В Китае близнецы, разлученные в младенчестве, случайно встретились и подружились спустя 17 лет. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 1988 году Чжан Госинь и Хай Чао были удочерены разными семьями всего через 10 дней после рождения — их биологические родители отказались от девочек из-за финансовых проблем. Условием удочерения было проживание обеих семей в одном городе, что впоследствии привело к невероятному воссоединению. В 2025 году они отпраздновали 20 лет с того момента, как нашли друг друга.

Первая встреча сестер произошла после их семнадцатилетия в магазине одежды, куда Хай Чао пришла после слов одноклассницы о поразительном сходстве с продавщицей. «У меня перехватило дыхание, когда я увидела Чжан — будто смотрела в зеркало», — вспоминает Хай. В течение года дружбы девушки обнаруживали все больше сходств: обе тяжело заболели в трехмесячном возрасте, имели одинаковые голоса, прически и даже вкусы.

Приемные семьи сразу все поняли и год и два месяца хранили тайну, опасаясь потерять дочерей. Однако потом все же рассказали правду. Сейчас 37-летним женщинам продолжает сопутствовать удивительная синхронность — они приобрели квартиры в соседних домах без предварительной договоренности, а их 13-летние дети не только учатся в одном классе, но и настолько похожи, что учителя часто их путают.

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Совместный блог сестер в соцсетях собрал 62 тысячи подписчиков. «Мы не искали биологических родителей — у нас две любящие семьи, — говорят близнецы. — Но каждый день благодарим судьбу за эту невероятную встречу». Психологи называют этот случай уникальным примером проявления «генетической памяти» — несмотря на разное воспитание, сестры сохранили поразительную схожесть не только внешне, но и в привычках и выборе жизненного пути.

Ранее сообщалось, что женщина из США нашла пропавшего в 1999 году брата благодаря объявлению в журнале. Американка пояснила, что ей переслали статью о неопознанном пациенте больницы Лос-Анджелеса. К тексту прилагалась фотография.

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