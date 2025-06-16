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04:47, 16 июня 2025Россия

Россиянам рассказали об изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

Депутат Кошелев заявил об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

С 1 сентября в России ужесточаются требования к концессионерам в отношении объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

С 1 сентября концессионеры обязаны будут самостоятельно разрабатывать проекты инвестиционных программ для модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это даст возможность не только отслеживать и оценивать плановые показатели надежности и качества предоставляемых услуг, но и анализировать экономическую выгоду от концессионного соглашения в целом.

«Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети», — отметил депутат, добавив, что высокий износ коммунальной инфраструктуры является основным фактором потери ресурсов в сетях и причиной их аварийности.

В мае этого года в Госдуме заявили, что с 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию в России проиндексированы на 12,6 процента, а в 2026 году — на 9,3 процента. Как пояснили в ГД, рост цены ожидается за счет увеличения инвестиций в строительство новой генерации и повышения тарифа на передачу электроэнергии.

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