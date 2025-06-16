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12:01, 16 июня 2025Россия

Российские школьницы оттаскали за волосы сверстницу в подъезде и попали на видео

В Уфе школьницы оттаскали за волосы сверстницу в подъезде жилого дома
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе школьницы оттаскали за волосы сверстницу в подъезде дома в жилом комплексе (ЖК) «Новая Дема». Действия россиянок попали на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал Mash Batash.

На представленном ролике видно, как подростки догоняют ровесницу. Они набрасываются на девочку, хватают за волосы и стараются повалить.

Как утверждает Mash Batash, школьницы пытались украсть у оппонентки телефон. В драку девушек вмешался один из прохожих.

До этого сообщалось, что подростки в Первоуральске Свердловской области окружили и жестоко избили 12-летнюю школьницу.

Учащуюся доставили в больницу. По словам родительницы, удары ее ребенку наносила только одна девочка, остальные же со смехом наблюдали за происходящим и фиксировали все на камеру.

ЖЗЛ
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